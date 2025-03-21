Перемирие нужно, чтобы увеличить нападение на Россию

ШКИПЕР

« 21 марта 2025 г. Следственный комитет (СК) зафиксировал попытку Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС) » Ну , что и после этого будем сбивать свои , дорогостоящие дроны ?