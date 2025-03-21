Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД России заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на станцию в Краснодаре

МИД России заявил о нарушении перемирия Киевом и атаке на станцию в Краснодаре

Спикер МИД Мария Захарова сообщила о нарушении предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия Киевом через атаку на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае с использованием беспилотников.

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Комментарии
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людмила михайлик
Перемирие нужно, чтобы увеличить нападение на Россию
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18 час.
ШКИПЕР
« 21 марта 2025 г. Следственный комитет (СК) зафиксировал попытку Киева совершить акт ядерного терроризма путем атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС) »  Ну , что и после этого будем сбивать свои , дорогостоящие дроны ?
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18 час.
Сергей
А это &quot;глубокая&quot;,&quot;крайняя&quot; или просто &quot;озабоченность&quot;?
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14 час.
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