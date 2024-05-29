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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ноа станет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025-го

Ноа станет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025-го

Янник Ноа станет новым капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера. В 2025-м экс-третья ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос»-1983 сменит Бьорна Борга, который выполнял обязанности капитана с момента основания турнира в 2017-м.

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