В Новосибирске назвали самые редкие и самые популярные имена у новорожденных

Стало известно, какими именами чаще всего и реже всего называли новорожденных новосибирцы. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области объявило имена, которые родители чаще всего выбирали для своих детей.
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