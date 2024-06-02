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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбека «Тоттенхэма» Биссума ограбили в Каннах. У него отняли часы за 300 000 евро

27-летний полузащитник сборной Мали подвергся нападению на Лазурном Берегу в ночь с субботы на воскресенье.

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