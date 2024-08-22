Юрист Соловьёв призвал Минюст ввести новые ограничения для иностранных агентов

В России необходимо ввести новые ограничения для лиц, признанных иноагентами. В том числе нужно досрочно прекращать с ними договоры об авторском праве без каких-либо выплат компенсаций, считает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
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