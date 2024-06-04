В России могут запретить вино «Душа монаха». РПЦ выступила против религиозной символики на товарах «Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих.
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