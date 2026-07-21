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Соцфонд: в России единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

Соцфонд: в России единое пособие будут выдавать при уходе за инвалидом I группы

Уход за инвалидом I группы, пенсионером в возрасте от 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия лишь в случае, если этот уход осуществляется близким родственникам.

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