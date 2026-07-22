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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Не могу понять интереса и активности в обсуждении следующего контракта Джонатана Куминги»

Обозреватель Брайан Уиндхорст не понимает шумихи вокруг будущего Джонатана Куминги . Форвард вышел на рынок свободных агентов и хочет получать 20 миллионов в год.

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