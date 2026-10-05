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Татар-информ

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«Нелюдь-расчленитель» оспорил запрет на въезд в РФ

«Нелюдь-расчленитель» оспорил запрет на въезд в РФ

Мигрант, подозреваемый в двойном убийстве, имел запрет на въезд в Россию, но смог оспорить его. Об этом рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ Кирилл Кабанов.

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