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Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Голливудский режиссер Стивен Спилберг помог подготовить речь президенту США Джо Байдену к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, о чем пишет издание Daily Mail со ссылкой на свой источник.

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