Режиссер Спилберг помог подготовить речь Байдена на мероприятии во Франции

Голливудский режиссер Стивен Спилберг помог подготовить речь президенту США Джо Байдену к мероприятию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии, о чем пишет издание Daily Mail со ссылкой на свой источник.
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