Россия увидит солнечное затмение 12 августа. Где оно будет самым зрелищным

Жители северных регионов смогут наблюдать заметные фазы затмения, а в Москве Луна едва коснётся Солнца12 августа жители России смогут наблюдать солнечное затмение, однако лучшие условия для наблюдений будут на севере и северо-западе страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии