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Россия увидит солнечное затмение 12 августа. Где оно будет самым зрелищным

Россия увидит солнечное затмение 12 августа. Где оно будет самым зрелищным

Жители северных регионов смогут наблюдать заметные фазы затмения, а в Москве Луна едва коснётся Солнца12 августа жители России смогут наблюдать солнечное затмение, однако лучшие условия для наблюдений будут на севере и северо-западе страны.

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