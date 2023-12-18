ЕС ввел санкции против француза Темина, задержанного за обход мер против РФ

Предприниматель Габриэль Темин, задержанный в Финляндии по подозрению в обходе антироссийских санкций, включен в список лиц, на которых распространяются ограничения в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС).
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