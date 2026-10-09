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Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения

Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения

Комплексная плановая проверка работоспособности систем оповещения населения утром 9 октября началась в регионах страны.

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