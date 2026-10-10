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Пятый канал

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Пенсионер в Москве лишился более 27 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Пенсионер в Москве лишился более 27 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Мошенники выманили у 85-летнего жителя Москвы более 27 миллионов рублей, представившись его работодателем и сотрудниками правоохранительных органов.

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