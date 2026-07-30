Специалист Бондарь: каждый житель имеет право отказаться от домофона

Каждый житель имеет право отказаться от домофона в своей квартире. Чтобы сделать это грамотно и не нарушить работу домовой системы, нужно понимать разницу между личным пространством и общим имуществом дома.
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