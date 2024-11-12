Российские военные прорвали оборону ВСУ к востоку от Курахово

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке на своей странице в соцсети X сообщил о прорыве российскими военными обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) к востоку от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
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