По каким адресам высадят деревья в Сокольниках

Совет муниципальных депутатов района расширил список адресов для высадки деревьев. Около двухсот молодых растений по заявкам жителей появятся на улицах Короленко, Колодезной, Олений Вал и других в рамках акции «Миллион деревьев».
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