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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и полицейские, находящиеся в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу»

По сложившейся традиции в пункте временной дислокации ВОГОиП МВД России в Ханкале на протяжении двух дней работала бригада Республиканской станции переливания крови Чеченской Республики, для того, чтобы каждый желающий сотрудник полиции смог поучаствовать в донорской акции.

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