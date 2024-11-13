Сотрудники ГУ МВД России по СКФО и полицейские, находящиеся в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу»

По сложившейся традиции в пункте временной дислокации ВОГОиП МВД России в Ханкале на протяжении двух дней работала бригада Республиканской станции переливания крови Чеченской Республики, для того, чтобы каждый желающий сотрудник полиции смог поучаствовать в донорской акции.