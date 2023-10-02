Горячий, как и строчки его песни «3D»! АРМИ в шоке от образа голого Чонгука для промоушена нового сингла

Наши любимчики-айдолы становятся все раскованнее и смелее. С каждым годом они становятся еще более желанными для аудитории, чем раньше, а АРМИ, в свою очередь, не могут понять, как эти кроткие и скромные парни смогли вырасти в таких сексуальных и дерзких мужчин, поющих о самых интимных и страстных моментах.