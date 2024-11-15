ЦБ: МСП стали чаще обращаться за реструктуризацией кредитов

В третьем квартале 2024 года физические лица и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) стали чаще обращаться за реструктуризацией кредитов, указано в информационном бюллетене Центрального банка РФ.
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