WST Classic 2023. Результаты, турнирная сетка

﻿ Даты проведения: 16 — 22 марта 2023 Название турнира: WST Classic 2023 Тип турнира: Рейтинговый Арена: Morningside Arena Место проведения (населенный пункт, город, страна): Лестер, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: — WST Classic 2023 по снукеру Все новости и результаты WST Classic 2023 Турнирная сетка турнира WST Classic 2023: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) Голосование — кто станет победителем турнира WST Classic 2023?: Призовой фонд WST Classic 2023: Призовой фонд WST Classic 2023 Общий призовой фонд 427 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 80 000Финалист — £ 35 000 Полуфиналисты — £ 17 500 Четвертьфиналисты — £ 11 000 Участники 1/8 финала — £ 7 500 Участники 1/16 финала — £ 4 500 Участники второго раунда ( 1/32 финала ) — £ 3 000 Наивысший брейк — £ 5 000 [свернуть] Сенчури брейки WST Classic 2023: Cотенные серии WST Classic 2023 [свернуть] Расписание матчей и результаты WST Classic 2023 Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 22.