Европейский союз намерен оперативно согласовать спутниковый проект Project Bromo, который должен стать европейским ответом на доминирование американских операторов — в первую очередь SpaceX.
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