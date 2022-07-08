Режим повышенной готовности объявлен в Приморье из-за циклона

Режим повышенной готовности объявлен в Приморье из-за циклона

В связи с непогодой в Приморье создан оперативный штаб. На краевых дорогах дежурит техника. На данный момент проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморья.

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