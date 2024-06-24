Неделя в Поморье начнётся с дождей и тёплой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь ожидается в большинстве районов Архангельской областиСогласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь ожидается в большинстве районов Архангельской областиСиноптики обещают ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.