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Регион 29

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Неделя в Поморье начнётся с дождей и тёплой погоды

Согласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь ожидается в большинстве районов Архангельской областиСогласно прогнозу Северного УГМС, небольшой дождь ожидается в большинстве районов Архангельской областиСиноптики обещают ветер северный и северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

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