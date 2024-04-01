Глава МО Эстонии: у каждой страны НАТО уже есть военный персонал на Украине

У каждой страны, входящей в Североатлантический альянс, уже имеется военный персонал на Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Эстонии Ханно Певкур, ставший собеседником австрийского издания Die Presse.
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