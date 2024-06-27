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Планы до середины века: о чем говорил Путин на совещании по кораблестроению

Планы до середины века: о чем говорил Путин на совещании по кораблестроению

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько О том, что нашему флоту необходима непрерывная модернизация, как ответ на все выпады недружественных стран, говорил Владимир Путин во время совещания по вопросам кораблестроения.

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