Планы до середины века: о чем говорил Путин на совещании по кораблестроению

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько О том, что нашему флоту необходима непрерывная модернизация, как ответ на все выпады недружественных стран, говорил Владимир Путин во время совещания по вопросам кораблестроения.
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