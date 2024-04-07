Будут жить: спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом

Под Оренбургом спасатели эвакуировали больше 40 собак породы хаски из затопленного питомника. Из-за чрезвычайной ситуации в Оренбургской области питомник на пляже «Волна» в районе поселка Ленина начал уходить под воду.
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