А как же Ви? Чонгук назвал своим лучшим другом Чимина: «Он всегда им был»

Чонгук (Jungkook) из BTS служит в армии с Чимином (Jimin) — своим приятелем и коллегой из группы. Многие АРМИ переживали, что парню все равно будет одиноко в воинской части, потому что рядом с ним нет его лучшего друга Ви (V), которого сейчас отправили совсем в другое подразделение, но, анонимные источники говорят, что наш любимчик Куки отлично освоился.