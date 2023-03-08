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«Будущее Грузии – в Европе». Хвича о протестах в стране

Хвича Кварацхелия отреагировал на протесты в родной стране.  «Будущее Грузии – в Европе», – написал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии в своем фэйсбуке.

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