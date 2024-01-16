Супружеская чета из Смоленска отметила «золотую свадьбу»

Борис Семёнович и Лариса Михайловна Курзинер прожили в браке 50 лет. Пятидесятилетний юбилей совместной жизни называют «золотым», потому что пара, прошедшая все трудности рука об руку, преодолевшая все невзгоды, смогла прожить вместе так долго благодаря мягкости и уступчивости, ведь золото – один из самых мягких металлов.