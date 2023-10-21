Что с ним не так? Странный вид ребенка Пэрис Хилтон привлек внимание фанатов

Фолловеры светской львицы встревожены новым фото. Пэрис Хилтон показала подросшего сына LEGION-MEDIAПэрис Хилтон показала подросшего сына соцсетиНа днях 42-летняя Пэрис Хилтон поделилась новым фото, которое одновременно обрадовало и обеспокоило ее фанатов.
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