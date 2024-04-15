В Орловской области «наливайки» не помешают размножению хороших людей

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Лица нет, а земля есть «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», – согласно летописцу Нестору, с такими словами в 862 году славянские послы обратились к варягам.