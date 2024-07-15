Нейрофизиолог Каплан: создание искусственного сознания возможно

Дмитрий Боев

Граждане, почему вы считаете, что развитую лексическую программу стоит считать &amp;quot;сознанием&amp;quot;. Ещё скажите &amp;quot;интеллектом&amp;quot;. Это такая же поделка, как и любой другой программный продукт и интеллектом является не больше, чем автомат по продаже билетов, сотовый телефон. И то, что программа способна задавать вопросы (заложенного в неё круга интересов её создателей) и/или отвечать на них свидетельствует скорее об ограниченности своей специализации, чем об излишнем интеллектуализме. Ведь, скажем, продавать билеты на поезд или ткать ковры она не в состоянии. А если будет в состоянии, значит её создатели попросту заложили в неё эту специализацию. Это никоим образом не интеллект и никогда им не будет.