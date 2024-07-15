Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Просроченный наркопюрер видим унюхался до зелёных соплей и чертей, раз обвинил Пиндостан в своих бедах, мля, выборы в...Зеленский заявил,...
  • Валентин Воробьев
    Вот что интересно: водителю за пьяную езду тюрьма а самокатчику сумаВ Москве впервые ...
  • Лидия Санникова
    Только после капитуляции клоуна-наркомана... И его наказания, как преступника, убийцы мирных жителей.Зеленский заявил,...

Нейрофизиолог Каплан: создание искусственного сознания возможно

Нейрофизиолог Каплан: создание искусственного сознания возможно

Создание искусственного сознания возможно, для этого можно использовать любую большую языковую модель (YandexGPT, ChatCPT и т.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Граждане, почему вы считаете, что развитую лексическую программу стоит считать &amp;amp;quot;сознанием&amp;amp;quot;. Ещё скажите &amp;amp;quot;интеллектом&amp;amp;quot;. Это такая же поделка, как и любой другой программный продукт и интеллектом является не больше, чем автомат по продаже билетов, сотовый телефон. И то, что программа способна задавать вопросы (заложенного в неё круга интересов её создателей) и/или отвечать на них свидетельствует скорее об ограниченности своей специализации, чем об излишнем интеллектуализме. Ведь, скажем, продавать билеты на поезд или ткать ковры она не в состоянии. А если будет в состоянии, значит её создатели попросту заложили в неё эту специализацию. Это никоим образом не интеллект и никогда им не будет.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх