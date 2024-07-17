Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем Гoсударственного пожарного надзора

Уважаемые коллеги и ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником! В 97-ю годовщину со дня основания Государственный пожарный надзор стал регулятором на федеральном уровне в вопросах защиты от огня населения и территорий.
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