Доминиканская Республика: Официальные лица Доминиканской Республики продлили приостановку полетов между Доминиканской Республикой (ДР) и Гаити до 26 ноября, сославшись на сохраняющиеся проблемы безопасности на Гаити.
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