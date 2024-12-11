Враг в ночное время атаковал беспилотниками Таганрог и Брянскую область Киевский режим после атаки натовским оружием на донецкий город Енакиево переключился на Ростовскую область.
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Враг в ночное время атаковал беспилотниками Таганрог и Брянскую область Киевский режим после атаки натовским оружием на донецкий город Енакиево переключился на Ростовскую область.
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