Экс-лидер Италии раскритиковал действующего за разговор с пранкером из РФ

Провалом назвал разговор премьер-министра Италии Джорджу Мелони с российским пранкером бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте 2 ноября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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