Травма покинутости — как отвержение родителей влияет на нас?

Травма покинутости — это эмоциональное потрясение ребенка, вызванное отвержением со стороны значимого взрослого, которое сформировало убеждение ненужности и брошенности,а затем переросло в деструктивную модель поведения.
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