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Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит 2-е место в гонке снайперов

Форвард «Тампы» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:5).  В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 14 играх.

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