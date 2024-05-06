НС Николай Савинов Украинский народ не желает воевать за США.И потому парни начинают уходить в леса.Собираются в партизанские отряды и начинают громить укрофашистов и работников военкоматов.Партизаны надеются,что укрофашистов уничтожат к осени.

ЯМ Янина Митусова Если уже и « западенцы» организовывают подполье, то карлику и его свите точно писец!