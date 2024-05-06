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Швейцарский разведчик: на западе Украины началось движение против ВСУ

Швейцарский разведчик: на западе Украины началось движение против ВСУ

Global Look Press/Frank Hoermann / SVEN SIMON Жители западной части Украины начали вступать в движения сопротивления ВСУ.

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Комментарии
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НС
Николай Савинов
Украинский народ не желает воевать за США.И потому парни начинают уходить в леса.Собираются в партизанские отряды и начинают громить укрофашистов и работников военкоматов.Партизаны надеются,что укрофашистов уничтожат к осени.
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12 час.
ЯМ
Янина Митусова
Если уже и « западенцы» организовывают подполье, то карлику и его свите точно писец!
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11 час.
Eduard
А чё за Украину срадаться,она под землю не провалится,пропадут уголовники!
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1 час.

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