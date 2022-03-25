Срочные услуги для мигрантов. Подозреваемые в подделке документов и мошенничестве задержаны в Сахалинской области

«Сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве, а также подделке документов, печатей и штампов.
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