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"Через моё тело прошёл поток энергии": глухая актриса прославилась после выступления с Бастой

"Через моё тело прошёл поток энергии": глухая актриса прославилась после выступления с Бастой

Узнали у Марии, какие песни сложнее всего переводить на язык глухих и что она чувствовала перед 70-тысячной толпой Концерт в "Лужниках" с Бастой Вот перед таким стадионом Мария выступила с Бастой.

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