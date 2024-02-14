Подписан закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Виктор Неизвестно

Какой следующий закон о запрете, чего любого мнения , противоположного власти , будет рассматривается как против власти? Не работает отопление при минус 40 сообщивший об этом можно благодаря губернатору (он официальное лицо, а все остальные так говно) граждане). Можно признать фейками и этих говнюков которые хотят иметь горячую воду и отопление сажать в тюрьму или выселять с жилья и их квартиры продавать а на эти деньги покупать снаряды для фронта. Великолепное решение.