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Подписан закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Подписан закон о конфискации имущества за фейки о российской армии

Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ.Соответственно, в ближайшее время увидим правоприменительную практику.

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Комментарии
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Ирина Черных
Очень правильный Закон!
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13 час.
Виктор Неизвестно
Был закон убивать евреев и русских, то жезакон
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8 час.
Виктор Неизвестно
Какой следующий закон о запрете, чего любого мнения , противоположного власти , будет рассматривается как против власти? Не работает отопление при минус 40 сообщивший об этом можно благодаря губернатору (он официальное лицо, а все остальные так говно) граждане). Можно признать фейками и этих говнюков которые хотят иметь горячую воду и отопление сажать в тюрьму или выселять с жилья и их квартиры продавать а на эти деньги покупать снаряды для фронта. Великолепное решение.
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8 час.

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