Поздравления и открытки ко Дню московского бухгалтера, отмечаемого 16 ноября 2023 года, порадуют представителей данной профессии Виталий МорозВ этот четверг, 16 ноября 2023 года, в России будут отмечать День московского бухгалтера.
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