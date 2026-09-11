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ОАК договорилась о поставках 85 самолетов Ил-114-300 в Индию

ОАК договорилась о поставках 85 самолетов Ил-114-300 в Индию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках международной выставки «Иннопром. Индия» подписала соглашения с местными авиакомпаниями о поставке региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300.

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