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Петербургский дневник

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ПВО РФ уничтожили 43 украинских дрона над территорией России

ПВО РФ уничтожили 43 украинских дрона над территорией России

Беспилотники сбили в период с 20:15 до 22:45 Российские средства ПВО в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени перехватили и уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

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