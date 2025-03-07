ПВО РФ уничтожили 43 украинских дрона над территорией России

Беспилотники сбили в период с 20:15 до 22:45 Российские средства ПВО в период с 20:15 до 22:45 по московскому времени перехватили и уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.
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