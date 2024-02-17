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В Кличевском районе в годы войны каратели сожгли 81 село.

В Кличевском районе в годы войны каратели сожгли 81 село.

Мемориал загубленных душВ Кличевском районе в годы Великой Отечественной каратели уничтожили около 4 тысяч мирных жителейВ Кличевском районе, что в годы Великой Отечественной войны стал одной из самых крупных партизанских зон в стране, есть мемориал на месте уничтоженных и не возродившихся деревень Вязень и Селец.

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