В Кличевском районе в годы войны каратели сожгли 81 село.

Мемориал загубленных душВ Кличевском районе в годы Великой Отечественной каратели уничтожили около 4 тысяч мирных жителейВ Кличевском районе, что в годы Великой Отечественной войны стал одной из самых крупных партизанских зон в стране, есть мемориал на месте уничтоженных и не возродившихся деревень Вязень и Селец.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии