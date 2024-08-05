Пугачева довела своего мужа? Супруг: «Я в браке насмотрелся таких вещей, что хотелось бы забыть»

Находиться рядом с сильной и влиятельной личностью, четко анализирующей все происходящее, видящей насквозь окружающих и грамотно строящей планы, тяжело тем, кто не обладает столь высокой проницательностью и волей духа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии