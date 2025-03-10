Киевский режим за сутки 15 раз обстрелял территорию ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 15 раз, выпустив в сумме 46 боеприпасов, сообщает 11 марта пресс-служба республиканского управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии