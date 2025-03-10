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Киевский режим за сутки 15 раз обстрелял территорию ДНР

Киевский режим за сутки 15 раз обстрелял территорию ДНР

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки обстреляли территорию Донецкой народной Республики 15 раз, выпустив в сумме 46 боеприпасов, сообщает 11 марта пресс-служба республиканского управления по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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