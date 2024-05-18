Таящее во рту безе с орехами: на вид как из кондитерской, а сделали из подручных продуктов

Подчас на кухне остаются после приготовления разных блюд яичные белки. Выбрасывать их не стоит: из такого, на первый взгляд, бесполезного ингредиента, можно быстро сделать гениальный десерт: нежное, хрустящее безе с орехами.
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